У Путіна заявили про готовність зустрічі з Зеленським "у будь-який момент", але є умова
Російський диктатор Володимир Путін готовий "у будь-який момент" зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За його словами, диктатор готовий до зустрічі із Зеленським для переговорів у Москві в будь-який момент. Пєсков додав, що зустріч Путіна із президентом України за межами столиці має сенс лише для фіналізації процесу завершення війни, а над цим треба працювати.
Прессекретар Путіна також заявив, що так звана "СВО "зупиниться в будь-який момент, "щойно в Києві ухвалять необхідні рішення, про які чудово знають".
Пєсков підкреслив, що напрацювання по Україні дають підстави говорити про наближення врегулювання, але при цьому зазначив, що про конкретні деталі говорити зарано.
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор заявив про готовність провести зустріч із Володимиром Зеленським не лише в Москві, а й на території третьої держави. Він назвав головною умовою підписання фінального договору.
У суботу, 9 травня, Путін під час свого виступу на параді в Москві зробив низку заяв щодо війни в Україні. Він наголосив, що російсько-українська війна нібито наближається до завершення.
При цьому Володимир Зеленський переконаний, що хтось підштовхнув Путіна до переговорів. Він зазначив, що трохи диктатора підштовхнула Україна, і Київ давно готовий до зустрічей - треба знаходити формат.
Зазначимо, західні ЗМІ раніше писали, що Путін нібито переконаний у перемозі на фронті й готовий ще до двох років воювати за повний контроль над Донецькою областю.