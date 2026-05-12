ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Путіна заявили про готовність зустрічі з Зеленським "у будь-який момент", але є умова

13:31 12.05.2026 Вт
2 хв
Чи готовий диктатор до діалогу за межами РФ?
aimg Валерій Ульяненко
У Путіна заявили про готовність зустрічі з Зеленським "у будь-який момент", але є умова Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Російський диктатор Володимир Путін готовий "у будь-який момент" зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Читайте також: Розмова Зеленського та Путіна не відбудеться, як "грім серед ясного неба", - Буданов

За його словами, диктатор готовий до зустрічі із Зеленським для переговорів у Москві в будь-який момент. Пєсков додав, що зустріч Путіна із президентом України за межами столиці має сенс лише для фіналізації процесу завершення війни, а над цим треба працювати.

Прессекретар Путіна також заявив, що так звана "СВО "зупиниться в будь-який момент, "щойно в Києві ухвалять необхідні рішення, про які чудово знають".

Пєсков підкреслив, що напрацювання по Україні дають підстави говорити про наближення врегулювання, але при цьому зазначив, що про конкретні деталі говорити зарано.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор заявив про готовність провести зустріч із Володимиром Зеленським не лише в Москві, а й на території третьої держави. Він назвав головною умовою підписання фінального договору.

У суботу, 9 травня, Путін під час свого виступу на параді в Москві зробив низку заяв щодо війни в Україні. Він наголосив, що російсько-українська війна нібито наближається до завершення.

При цьому Володимир Зеленський переконаний, що хтось підштовхнув Путіна до переговорів. Він зазначив, що трохи диктатора підштовхнула Україна, і Київ давно готовий до зустрічей - треба знаходити формат.

Зазначимо, західні ЗМІ раніше писали, що Путін нібито переконаний у перемозі на фронті й готовий ще до двох років воювати за повний контроль над Донецькою областю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Володимир Путін Пєсков Війна в Україні
Новини
Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Аналітика
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Сергій Новіковредактор стрічки новин Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай