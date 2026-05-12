У Путина заявили о готовности встречи с Зеленским "в любой момент", но есть условие
Российский диктатор Владимир Путин готов "в любой момент" встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По его словам, диктатор готов к встрече с Зеленским для переговоров в Москве в любой момент. Песков добавил, что встреча Путина с президентом Украины за пределами столицы имеет смысл только для финализации процесса завершения войны, а над этим надо работать.
Пресс-секретарь Путина также заявил, что так называемая "СВО" остановится в любой момент, "как только в Киеве примут необходимые решения, о которых прекрасно знают".
Песков подчеркнул, что наработки по Украине дают основания говорить о приближении урегулирования, но при этом отметил, что о конкретных деталях говорить рано.
Напомним, недавно российский диктатор заявил о готовности провести встречу с Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории третьего государства. Он назвал главным условием подписания финального договора.
В субботу, 9 мая, Путин во время своего выступления на параде в Москве сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине. Он подчеркнул, что российско-украинская война якобы близится к завершению.
При этом Владимир Зеленский убежден, что кто-то подтолкнул Путина к переговорам. Он отметил, что немного диктатора подтолкнула Украина, и Киев давно готов к встречам - надо находить формат.
Отметим, западные СМИ ранее писали, что Путин якобы убежден в победе на фронте и готов еще до двух лет воевать за полный контроль над Донецкой областью.