ua en ru
Вт, 12 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Путина заявили о готовности встречи с Зеленским "в любой момент", но есть условие

13:31 12.05.2026 Вт
2 мин
Готов ли диктатор к диалогу за пределами РФ?
aimg Валерий Ульяненко
У Путина заявили о готовности встречи с Зеленским "в любой момент", но есть условие Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Российский диктатор Владимир Путин готов "в любой момент" встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Читайте также: Разговор Зеленского и Путина не состоится, как "гром среди ясного неба", - Буданов

По его словам, диктатор готов к встрече с Зеленским для переговоров в Москве в любой момент. Песков добавил, что встреча Путина с президентом Украины за пределами столицы имеет смысл только для финализации процесса завершения войны, а над этим надо работать.

Пресс-секретарь Путина также заявил, что так называемая "СВО" остановится в любой момент, "как только в Киеве примут необходимые решения, о которых прекрасно знают".

Песков подчеркнул, что наработки по Украине дают основания говорить о приближении урегулирования, но при этом отметил, что о конкретных деталях говорить рано.

Напомним, недавно российский диктатор заявил о готовности провести встречу с Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории третьего государства. Он назвал главным условием подписания финального договора.

В субботу, 9 мая, Путин во время своего выступления на параде в Москве сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине. Он подчеркнул, что российско-украинская война якобы близится к завершению.

При этом Владимир Зеленский убежден, что кто-то подтолкнул Путина к переговорам. Он отметил, что немного диктатора подтолкнула Украина, и Киев давно готов к встречам - надо находить формат.

Отметим, западные СМИ ранее писали, что Путин якобы убежден в победе на фронте и готов еще до двух лет воевать за полный контроль над Донецкой областью.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Владимир Путин Песков Война в Украине
Новости
Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"
Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"
Аналитика
Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай
Сергей Новиковредактор ленты новостей Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай