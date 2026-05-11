Розмова Зеленського та Путіна не відбудеться, як "грім серед ясного неба", - Буданов

18:22 11.05.2026 Пн
2 хв
За яких умов Україна справді піде на діалог з РФ?
aimg Марія Науменко
Розмова Зеленського та Путіна не відбудеться, як "грім серед ясного неба", - Буданов Фото: керівник Офісу президента Кирило Буданов (Getty Images)
Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна готова до переговорів із Росією, якщо Москва справді налаштована на діалог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Коментуючи заяву прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про можливу розмову між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним, Буданов спершу пожартував, що між воюючими країнами немає прямого телефонного зв’язку.

"Такі дзвінки по мобільному телефону не здійснюються", - додав він.

Водночас глава Офісу президента наголосив, що Україна не відмовляється від можливості переговорів.

"Якщо говорити серйозно, то якщо Російська Федерація дійсно готова до серйозної розмови, Україна також була б готова", - заявив Буданов.

Він підкреслив, що офіційна позиція Києва залишається незмінною - Україна виступає за завершення війни та досягнення миру.

"Україна неодноразово підкреслювала і доводила своїми діями - ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це офіційна позиція України, яку підтримує президент України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Хочу ще раз повторити: укладення миру - це не слабкість, а доказ здорового глузду", - зазначив глава ОП.

Буданов також прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, вона залишається "стабільною", як і сам російський режим.

"Але в цьому світі немає нічого вічного", - додав він.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після візиту до Москви заявив, що передав Володимиру Путіну слова президента України Володимира Зеленського про готовність до зустрічі "у будь-якому форматі".

За словами Фіцо, у відповідь російський диктатор заявив, що якщо Зеленський зацікавлений у переговорах, то має сам зателефонувати до Кремля. Словацький прем’єр також виступив за продовження дипломатичних контактів між ЄС та Росією.

Україна Володимир Зеленський Володимир Путін Кирило Буданов Офіс президента
