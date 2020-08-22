У Путина не заинтересованы в сохранении власти Лукашенко, - Bloomberg

Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin.ru)

В Кремле не делают ставку на действующего президента Беларуси

В то время как президент России Владимир Путин публично поддерживает своего беларусского коллегу Александра Лукашенко после спорных выборов, люди из его окружения начинают представлять себе жизнь без действующего президента Беларуси. В Кремле не делают ставку на Лукашенко, считая его токсичным.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, имеющих доступ к ближайшему окружению Путина.

По словам источников, России будет выгоднее начать диалог с оппозицией, чтобы избежать социального взрыва в Беларуси.

"Лукашенко, возможно, не сумеет удержаться у власти, и России сегодня выгоднее найти взаимопонимание с оппозицией, чем вмешаться в события и поддержать беларусские власти, чтобы сохранить свой режим, рискуя социальным взрывом в Беларуси", - говорится в сообщении.

По словам чиновника, знакомого с политическими дискуссиями в Кремле, РФ не заинтересована в предотвращении падения власти Лукашенко, хотя и не будет стремиться ускорить этот процесс.

По словам другого человека, близкого к российской политике, даже если Лукашенко выдержит "шторм" и останется у власти, он потеряет доверие как партнер, способный выполнять соглашения с Москвой, которая считает его токсичным.

При этом вероятность российского военного вмешательства в поддержку Лукашенко в соответствии с соглашением об обороне между Россией и Беларусью невелика. По словам источников, это может привести к тому, что рядовых белорусов настроят против России, и возникнет более серьезный конфликт, чем в Украине.

"Попытки беларусской оппозиции последовать примеру Украины и приблизить страну к ЕС будут неприемлемы для Путина. Хотя нет уверенности в том, что отставка Лукашенко будет плохим вариантом для России, Москва пока слишком мало знает о беларусской оппозиции", - сообщил чиновник, знакомый с политическими дискуссиями в Кремле.

Напомним, ранее президент Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности в Беларуси.

Позже в России заявили, что не видят необходимости военной помощи Лукашенко, однако готовы ее предоставить в случае агрессии из-за границы.

Кроме этого, Лукашенко обвинил США и страны Европы в обострении ситуации в Беларуси.