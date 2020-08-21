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Лукашенко обвинил США в обострении ситуации в Беларуси

Минск, Пятница 21 августа 2020 13:59
Лукашенко обвинил США в обострении ситуации в Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Лукашенко заявил, что Запад планирует установить балто-черноморский коридор

К обострению ситуации в Беларуси причастны Соединенные Штаты Америки (США) и страны Европы. При этом Россия боится потерять своего союзника.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на агрокомбинате "Дзержинский", передает БЕЛТА.

По его словам, ситуацию в Беларуси обостряют внешние силы.

"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что США якобы планируют и направляют все эти действия, а "европейцы подыгрывают".

"Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина усилила охрану границы с Беларусью.

Это произошло после того, как Лукашенко пригрозил Украине и Европейскому союзу ответственностью за "разжигание беспорядков".

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