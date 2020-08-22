У Путіна не зацікавлені у збереженні влади Лукашенка, - Bloomberg

Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin.ru)

У Кремлі не роблять ставку на чинного президента Білорусі

У той час як президент Росії Володимир Путін публічно підтримує свого білоруського колегу Олександра Лукашенка після суперечливих виборів, люди з його оточення починають уявляти собі життя без чинного президента Білорусі. У Кремлі не роблять ставку на Лукашенка, вважаючи його токсичним.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела, які мають доступ до найближчого оточення Путіна.

За словами джерел, Росії буде вигідніше почати діалог з опозицією, щоб уникнути соціального вибуху в Білорусі.

"Лукашенко, можливо, не зуміє утриматися біля влади, і Росії сьогодні вигідніше знайти порозуміння з опозицією, ніж втрутитися в події та підтримати білоруську владу, щоб зберегти свій режим, ризикуючи соціальним вибухом в Білорусі", - йдеться в повідомленні.

За словами чиновника, знайомого з політичними дискусіями у Кремлі, РФ не зацікавлена в запобіганні падіння влади Лукашенка, хоча і не буде прагнути прискорити цей процес.

За словами іншої людини, близької до російської політики, навіть якщо Лукашенко витримає "шторм" і залишиться при владі, він втратить довіру як партнер, здатний виконувати угоди з Москвою, яка вважає його токсичним.

При цьому ймовірність російського військового втручання в підтримку Лукашенка у відповідності з угодою про оборону між Росією і Білоруссю невелика. За словами джерел, це може призвести до того, що пересічних білорусів налаштують проти Росії, і виникне більш серйозний конфлікт, ніж в Україні.

"Спроби білоруської опозиції наслідувати приклад України та наблизити країну до ЄС будуть неприйнятні для Путіна. Хоча немає впевненості в тому, що відставка Лукашенко буде поганим варіантом для Росії, Москва поки що надто мало знає про білоруську опозиції", - повідомив чиновник, знайомий з політичними дискусіями у Кремлі.

Нагадаємо, раніше президент Лукашенко заявив, що Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки в Білорусі.

Пізніше у Росії заявили, що не бачать необхідності військової допомоги Лукашенка, однак готові її надати в разі агресії з-за кордону.

Крім цього, Лукашенко звинуватив США і країни Європи в загостренні ситуації в Білорусі.