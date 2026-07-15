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У Путіна цинічно назвали "порцією страшилок" занепокоєння Литви

16:25 15.07.2026 Ср
2 хв
Росія зневажливо відреагувала на побоювання Литви
aimg Олена Бджола
У Путіна цинічно назвали "порцією страшилок" занепокоєння Литви Фото: прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков (Getty Images)
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Поплічник російського диктатора Володимира Путіна "пройшовся" по заяві президента Литви Гітанаса Науседи щодо можливої агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря очільника Кремля Дмитра Пєскова росЗМІ.

Пєсков посміявся над країнами Балтії

Пєсков назвав "порцією страшилок" побоювання Литви щодо планів атак РФ на інфраструктуру країн Балтії.

Також прессекретар диктатора накинувся на Латвію через нібито "політику ненависті до всього російського". Буцімто це у Латвії відбувається постійно і "викликає неприйняття" Росії.

"Прибалтика лякає населення "російською загрозою", щоб підтягнути в регіон більше інфраструктури НАТО", - нахабно заявив Пєсков.

Війна в Україні

Ще Песков згадав про війну Росії проти України у контексті посередництва США.

"Через канали спілкування Кремль отримав сигнали, що США готові продовжити роботу на українському треку після врегулювання навколо Ірану", - додав він.

І назвав ситуацію у зоні Перської затоки такою, що знаходиться у фазі деградації.

Раніше Науседа заявив, що Литва має у своєму розпорядженні розвіддані про нові агресивні плани Росії. Путін все ще хоче перевірити єдність НАТО.

Нагадаємо, Пєсков на початку липня казав, що російська "СВО" нібито спочатку планувалася як операція. Проте наразі це вже справжня війна через втручання Заходу.

Також Росія нібито обмірковує заяву президента США Дональда Трампа щодо потенційного закриття неба над Україною. Пєсков додав, що досі не чув нічого подібного.

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