ua en ru
Ср, 15 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Путина цинично назвали "порцией страшилок" беспокойство Литвы

16:25 15.07.2026 Ср
2 мин
Россия пренебрежительно отреагировала на опасения Литвы
aimg Елена Бджола
У Путина цинично назвали "порцией страшилок" беспокойство Литвы Фото: пресс-cекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Приспешник российского диктатора Владимира Путина "прошёлся" по заявлению президента Литвы Гитанаса Науседы о возможной агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова росСМИ.

Песков посмеялся над странами Балтии.

Песков назвал "порцией страшилок" опасения Литвы по поводу планов атак РФ на инфраструктуру стран Балтии.

Также пресс-секретарь диктатора набросился на Латвию из-за якобы "политики ненависти ко всему российскому". Вроде бы это в Латвии происходит постоянно и "вызывает неприятие" России.

"Прибалтика пугает население "российской угрозой", чтобы подтянуть в регион больше инфраструктуры НАТО", - нагло заявил Песков.

Война в Украине

Еще Песков упомянул о войне России против Украины в контексте посредничества США.

"Через каналы общения Кремль получил сигналы, что США готовы продолжить работу на украинском треке после урегулирования вокруг Ирана", - добавил он.

И назвал ситуацию в зоне Персидского залива находящейся в фазе деградации.

Ранее Науседа заявил, что Литва располагает разведданными о новых агрессивных планах России. Путин все еще хочет проверить единство НАТО.

Напомним, Песков в начале июля говорил, что российская "СВО" якобы поначалу планировалась как операция. Однако это уже настоящая война из-за вмешательства Запада.

Также Россия якобы обдумывает заявление президента США Дональда Трампа о потенциальном закрытии неба над Украиной. Песков добавил, что до сих пор не слышал ничего подобного.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Литва Песков
Новости
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Аналитика
От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки
Мария Волощукредактор РБК-Украина От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки