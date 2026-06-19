У Путіна після погроз масовано атакувати Україну заявили, що шлях дипломатії все ж краще

"Росія вважає за краще, щоб цілі СВО були досягнуті за допомогою дипломатії", - сказав Лавров після обіцянок Кремля напередодні масовано атакувати Україну.

Він також наголосив, що дипломатичний шлях передбачає гарантії Росії надійної безпеки на західних рубежах, а також "забезпечення прав та гідності громадян та співвітчизників, включаючи можливість використання російської мови та збереження православної віри".

Ще очільник російського міністерства підкреслив, що колективний захід "мусить припинити військово-полічтинку експансію, оскільки це суперечить принципам багатополярного світу, який формується".

Як відомо, в Росії 18 червня вибухнули погрозами на адресу України та пообіцяли щоденні масовані атаки. Це сталось на тлі того, що українські безпілотники вночі 18 червня атакували НПЗ у самій столиці РФ Москві, в результаті чого спалахнула масштабна пожежа.

РФ своєю черою кілька днів тому завдала комбінованог удару по Києву та Україні, з-за чого спалахнули масштабні пожежі, в тому числі житлових будинків. Багато людей загинули та ще більше постраждали після обстрілу 15 червня.