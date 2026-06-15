"Доведеться відповісти": як реагує світ на удар Росії по Києво-Печерській лаврі

РБК-Україна зібрало реакції міжнародних лідерів та організацій на цей інцидент.

Черговий крок у руйнуванні спадщини

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе назвав пошкодження Лаври черговою ескалацією знищення.

"Пошкодження, завдані Києво-Печерській лаврі під час останнього нападу Росії на Київ, є черговою ескалацією руйнувань. Цей об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є одним із скарбів України та частиною спільної культурної спадщини Європи", - написав він.

Берсе також додав, що Рада Європи продовжує роботу щодо притягнення Росії до відповідальності.

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Президент Франції Емманюель Макрон назвав Лавру одним із найвищих місць українського православ'я та засудив удар.

"Так само, як і у випадку з агресивною війною, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки, ніщо не виправдовує цей напад на нашу вселенську спадщину", - заявив Макрон.

За його словами, Франція готова співпрацювати з українською владою щодо відновлення об'єкта. Цю тему Макрон планує порушити на саміті G7 в Евіані.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що у відповідь на атаку ЄС вже цього дня запровадив додаткові санкції проти російського військово-промислового комплексу та тіньового флоту.

"Це воєнні злочини, і Росії доведеться за них відповісти", - написала вона.

Каллас зазначила, що кожен новий пакет обмежень звужує можливості Росії для маневру.

ЮНЕСКО засудила удар і уточнила деталі руйнувань. Постраждали зовнішній вигляд та інтер'єр Успенського собору, а також сусідні споруди - елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежа Івана Кушника.

"ЮНЕСКО засуджує напади на культурні цінності, навчальні заклади, студентів, працівників освіти та працівників ЗМІ, що охороняються міжнародним правом", - йдеться в заяві організації.

ЮНЕСКО готова підтримати органи влади в оцінці збитків та визначенні першочергових заходів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала, що лідери G7 зустрінуться в Евіані саме сьогодні, і одним з питань буде посилення тиску на Росію.

"Європа хоче миру. Ніхто більше, ніж український народ. Росія ж знову продемонструвала свою виключну зацікавленість у насильстві та руйнуванні", - написала вона.

"Для Кремля немає нічого святого"

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що "кремлівський режим знову показав, що для нього немає нічого святого".

За її словами, Молдова засуджує атаки на мирних мешканців та релігійні об'єкти і залишається на боці України.

Спікер молдовського парламенту Ігор Гросу назвав удар "нелюдським".

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Москва не хоче миру.

"Київ також є релігійною столицею світу, тому Росія також повинна бути обережною, щоб не осквернити почуття всіх християн і православних у Росії. Кремль робить серйозні помилки, демонструючи свою складність", - сказав він.

Міністр культури Італії Алессандро Джулі рішуче засудив атаку РФ по лаврі, повідомили РБК-Україна у посольстві.

"Захист культурної спадщини має залишатися непорушним принципом навіть у часи конфлікту. Знищення об'єкта, внесеного до Списку всесвітньої спадщини, є образою спадщини, яка належить усьому людству, та є злочином проти пам'яті, ідентичності народів та універсальних цінностей міжнародної спільноти", - сказав він.

Обстріл Києва: які наслідки

Нагадаємо, в ніч на 15 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву - дронами, балістичними та крилатими ракетами.

Внаслідок атаки пошкодження зафіксували у 10 районах столиці, загинули п'ятеро людей, ще понад 30 отримали поранення.