У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованого нічного удару ворога - у лікарні померла одна з постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка та допис МВС України.
"Одна з постраждалих, яка перебувала в тяжкому стані, померла в лікарні. 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога", - зазначив він.
В МВС України повідомили, що кількість постраждалих внаслідок масованого ворожого удару зросла до 34 осіб, серед них - дві дитини.
Що відомо про обстріл Києва
Нагадаємо, вночі під удар потрапила Києво-Печерська лавра - там спалахнула пожежа в Успенському соборі. Пошкодження зафіксували у десяти районах Києва, є загиблі.
Обстрілу також зазнала Київська область. У п’яти районах пошкоджено житлові будинки, серед постраждалих - дитина.
Крім того, під час нічної атаки російські війська знищили найбільшу костюмну колекцію України. На кіностудії імені Довженка було втрачено близько 100 тисяч костюмів і три мільйони одиниць одягу.
Зазначимо, кількість постраждалих унаслідок атаки на Київ зросла до 30 осіб. За даними КМВА, серед травмованих - двоє дітей віком 5 і 6 років.
Цієї ночі окупанти атакували Україну шістьма протикорабельними ракетами 3М22 "Циркон", 34 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 30 крилатими ракетами Х-101/"Іскандер-К", а також 611 ударними та імітаційними безпілотниками різних типів, серед яких Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" і "Пародія".
Загалом Росія застосувала понад 680 засобів повітряного нападу, з яких сили ППО знищили або подавили 632 цілі.