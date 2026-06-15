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У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

11:35 15.06.2026 Пн
2 хв
Одна з постраждалих померла у лікарні
aimg Валерій Ульяненко
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ Фото: наслідки нічного обстрілу Києва (Getty Images)
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У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованого нічного удару ворога - у лікарні померла одна з постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка та допис МВС України.

"Одна з постраждалих, яка перебувала в тяжкому стані, померла в лікарні. 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога", - зазначив він.

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В МВС України повідомили, що кількість постраждалих внаслідок масованого ворожого удару зросла до 34 осіб, серед них - дві дитини.

Що відомо про обстріл Києва

Нагадаємо, вночі під удар потрапила Києво-Печерська лавра - там спалахнула пожежа в Успенському соборі. Пошкодження зафіксували у десяти районах Києва, є загиблі.

Обстрілу також зазнала Київська область. У п’яти районах пошкоджено житлові будинки, серед постраждалих - дитина.

Крім того, під час нічної атаки російські війська знищили найбільшу костюмну колекцію України. На кіностудії імені Довженка було втрачено близько 100 тисяч костюмів і три мільйони одиниць одягу.

Зазначимо, кількість постраждалих унаслідок атаки на Київ зросла до 30 осіб. За даними КМВА, серед травмованих - двоє дітей віком 5 і 6 років.

Цієї ночі окупанти атакували Україну шістьма протикорабельними ракетами 3М22 "Циркон", 34 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 30 крилатими ракетами Х-101/"Іскандер-К", а також 611 ударними та імітаційними безпілотниками різних типів, серед яких Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" і "Пародія".

Загалом Росія застосувала понад 680 засобів повітряного нападу, з яких сили ППО знищили або подавили 632 цілі.

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