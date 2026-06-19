У Путина после угроз массировано атаковать Украину заявили, что путь дипломатии все же лучше

Москва отдает предпочтение дипломатии в "достижении целей ОСО", о чем заявили представители РФ после угроз нанести массированный удар по Украине.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты с помощью дипломатии", - заявил Лавров после того, как Кремль накануне пообещал нанести массированные удары по Украине.

Он также подчеркнул, что дипломатический путь предполагает гарантии России надежной безопасности на западных рубежах, а также "обеспечение прав и достоинства граждан и соотечественников, включая возможность использования русского языка и сохранение православной веры".

Кроме того, глава российского министерства подчеркнул, что международное сообщество "должно положить конец военно-политической экспансии, поскольку это противоречит принципам формирующегося многополярного мира".

Как известно, в России 18 июня разразились угрозы в адрес Украины и пообещали ежедневные массированные атаки. Это произошло на фоне того, что украинские беспилотники ночью 18 июня атаковали НПЗ в самой столице РФ Москве, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

В свою очередь, РФ несколько дней назад нанесла комбинированный удар по Киеву и Украине, из-за чего вспыхнули масштабные пожары, в том числе в жилых домах. Многие люди погибли и еще больше пострадали после обстрела 15 июня.