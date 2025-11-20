ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Рубіо про "мирний план" щодо України: обидві сторони повинні погодитися на поступки

США, Четвер 20 листопада 2025 08:58
UA EN RU
Рубіо про "мирний план" щодо України: обидві сторони повинні погодитися на поступки Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив розробку "потенційних ідей" для припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Рубіо у соцмережі Х.

За словами Рубіо, щоб зупинити війну в Україні, необхідний "широкий обмін серйозними та реалістичними ідеями".

Водночас він наголосив, що досягнення тривалого миру можливе лише за умови, що обидві сторони погодяться на поступки.

"Для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми розробляємо і будемо продовжувати розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту", - зазначив держсекретар США.

"Мирний план" США щодо України

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські чиновники таємно консультуються з російськими для розробки нового "мирного плану" щодо України.

План нібито має складатися з 28 пунктів. Він передбачає виконання максималістських вимог Кремля, зокрема, відмову України від частини територій і деяких видів озброєнь та скорочення чисельності ЗСУ.

При цьому в західних ЗМІ з'явилася інформація, що пропозиції розробляли без участі України. Її планують поставити перед фактом - ініціативу 20 листопада має представити в Києві американська делегація.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер написав, що Україні надіслали термінову пропозицію від посланця російського диктатора Кирила Дмитрієва та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа. Її передали секретарю Ради нацбезпеки і оборони України Рустему Умєрову. Така пропозиція "фактично рівносильна капітуляції України".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Марко Рубіо Війна в Україні
Новини
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті