Київ отримав лише "сигнали". США та РФ обговорили завершення війни без України, - Reuters

Україна останнім часом отримала від Сполучених Штатів ряд "сигналів" стосовно пропозицій по угоді про завершення війни, але участі у обговорення деталей мирного плану не брала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ймовірно, проект мирної пропозиції Україні представить делегація американських військових на чолі з міністром американської армії Деном Дрісколлом під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським завтра, 20 листопада.

При цьому наголошується, що Україна не брала жодної участі в підготовці цих пропозицій, які нібито вже обговорили США та РФ.

Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності повідомив агентству, що Київ отримав "сигнали" щодо низки пропозицій США щодо припинення війни, які Вашингтон обговорював з Росією.

Що передувало

Раніше джерела у Білому домі повідомили Politico, що рамкову угоду про припинення війни Росії проти України можуть погодити вже найближчим часом.

Команда американського президента Дональда Трампа проводила переговори з Москвою без участі Євросоюзу та України. Підсумок переговорів Києву Білий дім збирається подати вже як підсумкове та прийняте рішення.

Також раніше стало відомо, що адміністрація Трампа таємно консультується з Росією, щоб розробити новий план з припинення війни в Україні. Він складатиметься з 28 пунктів.

Як пише Axios, план США з 28 пунктів натхненний успішними зусиллями президента США Дональда Трампа з досягнення мирної угоди щодо Гази. Водночас видання пише, що поки незрозуміло, як план підходить до такого складного питання, як території.

За словами американського чиновника, розробкою плану керує спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Причому він уже обговорив його з російським посланником Кирилом Дмитрієвим.

Американський чиновник підтвердив, що Білий дім почав інформувати про новий план не тільки українських, а й європейських чиновників. При цьому адміністрація Трампа вважає, що є реальний шанс привернути на свій бік Україну та європейців, і що план буде адаптуватися на основі пропозицій різних сторін.