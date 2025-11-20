Європа виступила проти "мирного плану" США щодо України, - Reuters

Європейські країни виступили проти нового "мирного плану" США щодо завершення війни Росії проти України, який, ймовірно, вимагатиме від Києва відмови від більшої кількості територій та часткового роззброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністри закордонних справ Європейського Союзу, які зустрілися сьогодні в Брюсселі, надто детально не коментували "мирний план" США, який ще не був оприлюднений.

Водночас вони чітко дали зрозуміти, що не приймуть вимоги для України, які стосуються поступок територіями.

"Українці хочуть миру - справедливого миру, який поважає суверенітет кожного, міцного миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією. Але мир не може бути капітуляцією", - сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.