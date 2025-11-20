Новий "мирний план" США і РФ по війні в Україні: все, що відомо на зараз

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала проєкт мирної угоди щодо України, який зараз активно обговорюється з Європою та представниками Москви.

Все, що наразі відомо про "мирний план" - в матеріалі РБК-Україна.

За даними низки американських ЗМІ, "мирний план" був схвалений Трампом і розроблений у консультаціях між представниками Вашингтона та Москви. Сам документ не оприлюднений офіційно, однак його зміст уже активно обговорюється дипломатами, експертами та медіа, адже запропоновані умови означають радикальні поступки Росії й фактичну зміну позиції США щодо війни в Україні.

План передбачає низку елементів, які Київ давно вважає неприйнятними: від територіальних компенсацій для Кремля до суттєвого скорочення української обороноздатності. При цьому він розроблявся без участі України, що також викликає питання серед партнерів.

Основні положення "мирного плану"

За інформацією західних медіа, у проєкті "мирного плану" йдеться про передачу Росії територій на сході України - передусім тих частин Донецької та Луганської областей, які наразі залишаються під контролем Києва. Мова фактично про погодження російських вимог щодо всієї Донбаської зони, хоча для захоплення цих територій військовим шляхом Росії знадобилися б ще роки.

При цьому останні дані аналітиків свідчать, що Україна досі утримує близько 14-15% території регіону. У варіанті Трампа ці зони мали б стати демілітаризованими, формально підросійськими, але без розміщення там російських військ.

Також "мирний план" передбачає, що Росія нібито сплачуватиме орендну плату за контроль над Донбасом. За таким сценарієм Україна начебто формально не змінює власних кордонів, але дозволяє Москві керувати територією за оплату.

Окремо обговорюються умови для Херсонської та Запорізької областей, де лінії фронту пропонується "заморозити" на поточних позиціях, з окремими, поки не деталізованими деталями.

Крім територій, план передбачає масштабне обмеження української армії: скорочення чисельності до 40% від теперішнього рівня, заборону на іноземні військові місії, обмеження систем озброєння, зокрема ударних засобів дальньої дії, якими Україна нині влучає по цілях у тилу РФ.

Також у документі згадується згортання американської військової допомоги та заборона розміщення на території України західних військ після завершення війни. Фактично це означає відмова від вступу до НАТО, яку Росія просувала як одну зі своїх ключових вимог із 2014 року.

Москва у відповідь заявляє про готовність дати гарантії, що не вдаватиметься до нових нападів ні на Україну, ні на інші європейські держави, і навіть обіцяє оформити це на законодавчому рівні.

Окрім того, ЗМІ зазначають, що в "мирному плані Трампа" міститься пункт про офіційне визнання російської мови та гарантії Російської православній церкві в Україні - позиції, які Кремль просуває десятиліттями.

За даними джерел Bloomberg, у проєкті йдеться ще про скасування антиросійських санкцій та припинення розслідувань, які фіксують злочини Росії проти цивільних та української інфраструктури.

Підготовка "мирного плану"

"Мирний план" готувався в тихому режимі кілька тижнів і координувався, за повідомленнями західних медіа, спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом та російським перемовником Кирилом Дмитрієвим, керівником російського суверенного фонду. Вони зустрічалися в США, зокрема в Маямі, де обговорювали параметри та підготовку тексту.

При цьому Україну, за даними джерел західних медіа, поінформували вже постфактум і не запрошували до формування пропозицій. Разом з тим проінформоване джерело РБК-Україна повідомило, що "мирний план Трампа" не відповідає інтересам України.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати дали зрозуміти президенту Володимиру Зеленському, що Україна має прийняти підготовлені Вашингтоном рамки закінчення війни з Росією.

Кореспондент FT Крістофер Міллер повідомив, що Україні надіслали термінову пропозицію, узгоджену між Дмитрієвим та Віткоффом. Документ був переданий керівнику РНБО Рустему Умєрову й, за оцінками джерел, його зміст виглядає як пропозиція "фактично рівносильна капітуляції України".

У США дії Трампа також не сприймаються однозначно. Частина американських політиків і дипломатів дізналася про документ із преси, оскільки його розробка не проходила повноцінної міжвідомчої координації. Водночас Трамп і його команда вважають, що необхідно рухатися до припинення війни за будь-якої можливості, бо затягування боротьби лише посилює російський тиск на фронті, а позиції України слабшають через кадрові скандали та виснаження ресурсу.

Американські офіційні особи натякають, що проєкт "мирного плану" може коригуватися після консультацій з Києвом і Європою, хоча не всі вірять у можливість його реальної трансформації.