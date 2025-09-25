У Путіна назвали різку риторику Трампа "підіграванням" закордонним лідерам

За словами Ушакова, у Москві враховують всі сигнали зі Сполучених Штатів щодо ситуації в Україні, які передаються як "через публічні, так і через закриті канали".

"Є публічні висловлювання, а є контакти по закритих каналах. Ми враховуємо ті сигнали, які передаються і публічно, і по закритих каналах. Все це враховується в нашій позиції», - сказав радник Путіна.

Він пояснив різку риторику американського президента на адресу країни-агресорки "підіграванням" закордонним лідерам.

"На Генасамблеї (президент США Дональд Трамп - ред.) розмовляє з різними лідерами, в якійсь мірі, може, підігрує їм, я не знаю", - зазначив Ушаков.