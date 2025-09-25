ua en ru
Трамп вимагає від Путіна зупинити війну: витративши мільйони, майже нічого не захопив

Вашингтон, Четвер 25 вересня 2025 19:24
Трамп вимагає від Путіна зупинити війну: витративши мільйони, майже нічого не захопив Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія повинна зупинити свою агресивну війну проти України. Вона продовжує безглузді вбивства, майже нічого не захопивши.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Трамп нагадав, що закликав Україну діяти, оскільки економіка Росії перебуває в абсолютно жахливому стані.

Також американський лідер підкреслив, що вважає ганьбою вбивство такої великої кількості людей без необхідності. За словами президента, минулого тижня "було вбито 7 818 осіб, в основному військових".

"Насправді росіян більше, ніж українців - трохи більше. Але це таке пусте витрачання людського життя. Тому він повинен зупинитися, Путін повинен зупинитися", - наголосив Трамп.

Він додав, що Росія витратила мільйони на бомби і ракети, але вона "практично не захопила жодної території".

Путін не хоче зупиняти війну

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін уже неодноразово відмовлявся від пропозицій США та України почати припинення вогню. Очільник Кремля навіть не підтримав ідею часткового перемир'я - у небі та морі.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп нещодавно визнав, що Путін його підвів, а їхні добрі стосунки вже не мали жодного значення.

Також днями Трамп заявив, що Україна може повністю відновити територіальну цілісність за підтримки Євросоюзу, оскільки у Росії великі економічні проблеми.

