Путін відповів Зеленському на пропозицію перемир'я і згадав про удар по Сумах

Російський диктатор Володимир Путін нібито хоче розібратися з пропозицією президента України Володимира Зеленського про припинення ударів по цивільних об'єктах.

Як передає РБК-Україна , про це глава Кремля розповів журналістам.

"Що стосується пропозиції не бити по об'єктах цивільної інфраструктури - з цим треба розібратися", - заявив Путін.

Як "аргумент" він згадав російський удар по мирних жителях у Сумах, через який загинули 35 осіб. Диктатор нафантазував, що РФ атакувала "конгрес-центр" сумського університету, де "нагороджували тих, хто скоїв злочини в Курській області".

Також Путін додав, що його війська нещодавно вдарили по ангарах сільськогосподарського підприємства в невеликому населеному пункті Одеської області. Там, за його словами, Україна "з іноземними кураторами" нібито хотіла організувати не лише виробництво, а й випробування нової ракетної системи.

"Так це цивільний об'єкт? Цивільний, але він використовувався для військових цілей", - вигадав голова Кремля.

Диктатор побічно згадав і про удар російських терористів по Кривому Рогу, коли загинуло дев'ятеро дітей. Він заявив, що окупанти вдарили по ресторану, де українські військові нібито проводили нараду.

"Із цим (пропозицією про перемир'я - ред.) потрібно розібратися, це все предмет для ретельного дослідження. Можливо, і в двосторонньому порядку, в результаті діалогу, ми цього не виключаємо", - додав він.