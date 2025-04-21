Путін відповів Зеленському на пропозицію перемир'я і згадав про удар по Сумах
Російський диктатор Володимир Путін нібито хоче розібратися з пропозицією президента України Володимира Зеленського про припинення ударів по цивільних об'єктах.
Як передає РБК-Україна, про це глава Кремля розповів журналістам.
"Що стосується пропозиції не бити по об'єктах цивільної інфраструктури - з цим треба розібратися", - заявив Путін.
Як "аргумент" він згадав російський удар по мирних жителях у Сумах, через який загинули 35 осіб. Диктатор нафантазував, що РФ атакувала "конгрес-центр" сумського університету, де "нагороджували тих, хто скоїв злочини в Курській області".
Також Путін додав, що його війська нещодавно вдарили по ангарах сільськогосподарського підприємства в невеликому населеному пункті Одеської області. Там, за його словами, Україна "з іноземними кураторами" нібито хотіла організувати не лише виробництво, а й випробування нової ракетної системи.
"Так це цивільний об'єкт? Цивільний, але він використовувався для військових цілей", - вигадав голова Кремля.
Диктатор побічно згадав і про удар російських терористів по Кривому Рогу, коли загинуло дев'ятеро дітей. Він заявив, що окупанти вдарили по ресторану, де українські військові нібито проводили нараду.
"Із цим (пропозицією про перемир'я - ред.) потрібно розібратися, це все предмет для ретельного дослідження. Можливо, і в двосторонньому порядку, в результаті діалогу, ми цього не виключаємо", - додав він.
Пропозиція Зеленського
Нагадаємо, вчора, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський запропонував Росії повністю відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронамі і ракетами по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 днів.
Глава держави наголосив, що такий формат перемир'я легко здійснити.
Це сталося після того, як Росія порушила свою обіцянку про "великоднє перемир'я".
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