У Путина назвали резкую риторику Трампа "подыгрышем" зарубежным лидерам

По словам Ушакова, в Москве учитывают все сигналы из Соединенных Штатов относительно ситуации в Украине, которые передаются как "через публичные, так и через закрытые каналы".

"Есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам. Мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам. Все это учитывается в нашей позиции", - сказал советник Путина.

Он объяснил резкую риторику американского президента в адрес страны-агрессора "подыгрыванием" зарубежным лидерам.

"На Генассамблее (президент США Дональд Трамп - ред.) разговаривает с разными лидерами, в какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю", - отметил Ушаков.