RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

У Путина назвали резкую риторику Трампа "подыгрышем" зарубежным лидерам

Фото: у Путина считают, что нашли объяснение резкой риторике президента США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес РФ якобы могут быть его "подыгрышем" зарубежным лидерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Путина Юрия Ушкова, которого цитируют российские СМИ.

По словам Ушакова, в Москве учитывают все сигналы из Соединенных Штатов относительно ситуации в Украине, которые передаются как "через публичные, так и через закрытые каналы".

"Есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам. Мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам. Все это учитывается в нашей позиции", - сказал советник Путина.

Он объяснил резкую риторику американского президента в адрес страны-агрессора "подыгрыванием" зарубежным лидерам.

"На Генассамблее (президент США Дональд Трамп - ред.) разговаривает с разными лидерами, в какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю", - отметил Ушаков.

 

Напомним, Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что РФ должна остановить войну против Украины.

По словам американского лидера, на прошлой неделе "было убито 7 818 человек, в основном военных". Трамп подчеркнул, что страна-агрессор потратила миллионы на бомбы и ракеты, однако "практически не захватила ни одной территории".

Ранее мы писали, что глава Кремля Владимир Путин неоднократно отказывался от прекращения огня, которое ему предлагали США и Украина. Российский диктатор даже не поддержал идею частичного перемирия - в небе и море.

Поэтому Дональд Трамп недавно заявил, что Путин его подвел, а их хорошие отношения уже не имели никакого значения.

Кроме того, президент США говорил, что Украина способна вернуть все свои территории при поддержке Европейского Союза, поскольку РФ имеет серьезные экономические проблемы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияДональд Трамп