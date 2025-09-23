ua en ru
Трамп про переговори щодо України: мої стосунки з Путіним вже нічого не значили

Нью-Йорк, Вівторок 23 вересня 2025 22:56
Трамп про переговори щодо України: мої стосунки з Путіним вже нічого не значили Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп визнав, що його гарні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним не привели до бажаного результату в контексті війни РФ проти України.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Трампа, Макрон допоміг йому з кількома з семи воєн, які США вдалося вирішити.

"Найбільше розчарування, але я думаю, що ми вирішимо це зрештою, це ситуація з Росією та Україною. Я думав, що ця війна буде найлегшою (для врегулювання - ред.) через мої стосунки з Путіним, але, на жаль, ці стосунки вже нічого не значать", - додав американський лідер.

Відносини Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв про те, що у нього "хороші стосунки" з російським диктатором Володимиром Путіним.

З початку свого другого президентського терміну Трамп провів низку телефонних розмов із Путіним.

Також у серпні американський лідер зустрівся з главою Кремля на Алясці. Трамп планував переконати Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але позиція диктатора так і не змінилася.

Росія після такої зустрічі зі США на рівні лідерів навіть посилила масовані удари по мирних містах України.

