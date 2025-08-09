У Путіна нафантазували "титанічні зусилля" щодо зриву саміту на Алясці

В Росії вже почали шукати виправдання можливому зриву зустрічі президента США Дональда Трампа з диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, Кремль заздалегідь звинувачує у спробі "зриву зустрічі" неназвані "деякі країни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський телеканал Sky News .

З відповідною заявою, зокрема, виступив російський спецпредставник президента РФ з питань інвестицій та економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв, який вважається російським аналогом спецпосланця Трампа Стівена Віткоффа.

"Безумовно, деякі країни, зацікавлені у продовженні конфлікту, докладатимуть титанічних зусиль (провокації та дезінформація), щоб зірвати заплановану зустріч між президентом Путіним та президентом Трампом", - написав він.

Дмитрієв послався у своїй публікації на Дена Колдуелла, колишнього радника міністра оборони США Піта Гегсета. Колдуелл був звільнений з Пентагону за "несанкціоноване розголошення інформації".

Проте звільнення не завадило Колдуеллу займатися улюбленою справою - поширювати дезінформацію. Зокрема, ексрадник заявив, що будуть "узгоджені зусилля" щодо зриву зустрічі на Алясці. Проте він не сказав, з боку кого саме будуть такі зусилля, та що він взагалі мав на увазі.