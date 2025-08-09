ua en ru
У Путіна нафантазували "титанічні зусилля" щодо зриву саміту на Алясці

Росія, Субота 09 серпня 2025 20:35
У Путіна нафантазували "титанічні зусилля" щодо зриву саміту на Алясці Фото: спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Росії вже почали шукати виправдання можливому зриву зустрічі президента США Дональда Трампа з диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, Кремль заздалегідь звинувачує у спробі "зриву зустрічі" неназвані "деякі країни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський телеканал Sky News.

З відповідною заявою, зокрема, виступив російський спецпредставник президента РФ з питань інвестицій та економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв, який вважається російським аналогом спецпосланця Трампа Стівена Віткоффа.

"Безумовно, деякі країни, зацікавлені у продовженні конфлікту, докладатимуть титанічних зусиль (провокації та дезінформація), щоб зірвати заплановану зустріч між президентом Путіним та президентом Трампом", - написав він.

Дмитрієв послався у своїй публікації на Дена Колдуелла, колишнього радника міністра оборони США Піта Гегсета. Колдуелл був звільнений з Пентагону за "несанкціоноване розголошення інформації".

Проте звільнення не завадило Колдуеллу займатися улюбленою справою - поширювати дезінформацію. Зокрема, ексрадник заявив, що будуть "узгоджені зусилля" щодо зриву зустрічі на Алясці. Проте він не сказав, з боку кого саме будуть такі зусилля, та що він взагалі мав на увазі.

"Москва часто намагається зобразити себе та США на одному боці, оскільки відносини між ними змінилися з початку другого терміну Трампа", - додало видання.

Можливі переговори Трампа й Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував 8 серпня, що 15 серпня у нього буде зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним, яка, як вже відомо, відбудеться на Алясці. Серед обговорюваних тем буде розглянуто й питання України.

За кілька годин до цього він заявив, що між Україною і Росією можливий "обмін територіями".

Раніше в ЗМІ дійсно з'явилася інформація, що Путін під час зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом повідомив, що погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе свої війська з Донецької області.

Однак за інформацією Bild, Віткофф неправильно зрозумів Путіна, оскільки йдеться ще й про виведення ЗСУ з Херсонської та Запорізької областей, а спецпредставник Трампа тлумачив це як вихід військ РФ.

За даними WSJ, Путін на зустрічі з Трампом може виставити ультиматум щодо України, а саме, визнати окуповані території в обмін на виведення військ РФ з інших районів. Зі свого боку, Україна та Європа висунули власну контрпропозицію на переговорах, яка відкидає путінські забаганки.

