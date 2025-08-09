Віткофф неправильно зрозумів Путіна щодо поступок та України, - BILD

Диктатор РФ Володимир Путін не відмовився від намірів повністю контролювати Донеччину, Луганщину, Запорізьку та Херсонську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

Як пише видання із посиланням на свої джерела, Кремль пропонує лише часткове припинення вогню - відмову від атак на об’єкти енергетики та великі міста в тилу, але не всеохопне перемир’я.

У той же час США запропонували заморозити конфлікт по фактичній лінії фронту в обмін на значне послаблення санкцій і економічні домовленості з Росією.

За даними BILD, Кремль відмовився від цього варіанту.

Ситуацію ускладнила помилка спецпосланника США Стіва Уиткоффа, який неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступки.

Зокрема, російська вимога "мирного відходу" українських військ із Херсона і Запоріжжя було витлумачено Віткоффом як "мирний відхід" військ РФ із цих регіонів.

"Віткофф не знає, про що говорить", - прокоментував ситуацію чиновник українського уряду в розмові з BILD.

За інформацією видання, подібну оцінку розділяють і у німецькому уряді.

Конференція з ЄС

7 липня ввечері відбулась телефонна конференція за участі спецпосланника Віткоффа, держсекретаря Марко Рубіо, віце-президента Джей Ді Вэнса та європейських партнерів.

Представники ЄС висловили сумнів у єдності американської позиції, вказавши на плутанину в заявах Уиткоффа і його малу компетентність у питаннях територіальної політики.

Крім того, між Уиткоффом і Рубіо існують розбіжності щодо ролі Європи у переговорах.

Якщо держсекретар наполягав на активному залученні європейців до процесу, то Вэнс і Віткофф хотіли обмежитись лише інформуванням ЄС про подальші кроки адміністрації Трампа.