Віткофф неправильно зрозумів Путіна щодо поступок та України, - BILD
Диктатор РФ Володимир Путін не відмовився від намірів повністю контролювати Донеччину, Луганщину, Запорізьку та Херсонську області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.
Як пише видання із посиланням на свої джерела, Кремль пропонує лише часткове припинення вогню - відмову від атак на об’єкти енергетики та великі міста в тилу, але не всеохопне перемир’я.
У той же час США запропонували заморозити конфлікт по фактичній лінії фронту в обмін на значне послаблення санкцій і економічні домовленості з Росією.
За даними BILD, Кремль відмовився від цього варіанту.
Ситуацію ускладнила помилка спецпосланника США Стіва Уиткоффа, який неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступки.
Зокрема, російська вимога "мирного відходу" українських військ із Херсона і Запоріжжя було витлумачено Віткоффом як "мирний відхід" військ РФ із цих регіонів.
"Віткофф не знає, про що говорить", - прокоментував ситуацію чиновник українського уряду в розмові з BILD.
За інформацією видання, подібну оцінку розділяють і у німецькому уряді.
Конференція з ЄС
7 липня ввечері відбулась телефонна конференція за участі спецпосланника Віткоффа, держсекретаря Марко Рубіо, віце-президента Джей Ді Вэнса та європейських партнерів.
Представники ЄС висловили сумнів у єдності американської позиції, вказавши на плутанину в заявах Уиткоффа і його малу компетентність у питаннях територіальної політики.
Крім того, між Уиткоффом і Рубіо існують розбіжності щодо ролі Європи у переговорах.
Якщо держсекретар наполягав на активному залученні європейців до процесу, то Вэнс і Віткофф хотіли обмежитись лише інформуванням ЄС про подальші кроки адміністрації Трампа.
Трамп про можливий обмін територіями
Президент США Дональд Трамп допустив ідею територіального обміну між Росією та Україною.
Він зазначив, що ситуація є складною, але в ході переговорів планується повернення деяких територій Україні, а також взаємний обмін землями на користь обох сторін.
Крім того, він оголосив дату і місце зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним - 15 серпня на Алясці.
За інформацією CBS News, є ймовірність, що президент України Володимир Зеленський приєднається до саміту Трампа і Путіна наступного тижня.
Голова держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде віддавати свої території російським окупантам.