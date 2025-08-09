У Путина нафантазировали "титанические усилия" по срыву саммита на Аляске

В России уже начали искать оправдания возможному срыву встречи президента США Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным. В частности, Кремль заранее обвиняет в попытке "срыва встречи" неназванные "некоторые страны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британский телеканал Sky News .

С соответствующим заявлением, в частности, выступил российский спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев, который считается российским аналогом спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа.

"Безусловно, некоторые страны, заинтересованные в продолжении конфликта, будут прилагать титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу между президентом Путиным и президентом Трампом", - написал он.

Дмитриев сослался в своей публикации на Дэна Колдуэлла, бывшего советника министра обороны США Пита Гегсета. Колдуэлл был уволен из Пентагона за "несанкционированное разглашение информации".

Однако увольнение не помешало Колдуэллу заниматься любимым делом - распространять дезинформацию. В частности, экс-советник заявил, что будут "согласованные усилия" по срыву встречи на Аляске. Однако он не сказал, со стороны кого именно будут такие усилия, и что он вообще имел в виду.