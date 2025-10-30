ua en ru
У Путіна чергове загострення. Кличе до Покровська і Куп'янська іноземних журналістів

Росія, Четвер 30 жовтня 2025 16:33
У Путіна чергове загострення. Кличе до Покровська і Куп'янська іноземних журналістів Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Російський диктатор Володимир Путін наказав забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів на Донеччину. Зокрема, йдеться про райони нібито блокування ЗСУ у Покровську, Мирнограді та Куп'янську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міноборони РФ.

Диктатор наказав забезпечити "безперешкодний проїзд іноземних журналістів, включаючи українських", при їх зверненні до командування ЗСУ.

Росіяни заявляють, що хочуть продемонструвати райони, де нібито заблоковані українські війська у Покровську, Мирнограді та Куп'янську.

"Російське командування готове за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у зазначених районах", - повідомляє російське міноборони.

Воно також заявило про готовність забезпечити коридори безперешкодного в'їзду і виїзду груп представників ЗМІ, за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і російських військових.

Заяви РФ про оточення військ ЗСУ

Нагадаємо, в середу, 29 жовтня, Путін зробив абсурдну заяву про нібито оточення Куп’янська. Диктатор висловив бажання запросити іноземних журналістів у місто, щоб вони все побачили на власні очі.

Ввечері того ж дня українські військові повідомили, що в Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої. Заяви РФ про нібито оточення українських військ вони назвали "вигадкою та фантазією".

Раніше, 26 жовтня, російські окупанти повідомили Путіну, що на кількох напрямках ЗСУ нібито потрапили в оточення росіян. Відомо, що йшлося про Покровський та Куп'янський напрямки.

В той же день український лідер Володимир Зеленський спростував цю інформацію. У вівторок, 28 жовтня, українські військові також спростували заяви російських загарбників про оточення Куп’янська.

