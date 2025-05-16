Путін зробив помилку, відправивши дрібних посадовців на переговори з Україною, - Рютте

Переговори у Стамбулі

Сьогодні, 16 травня, в Стамбулі пройдуть перші прямі переговори між Україною та Росією за останні три роки. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров, російську - помічник Путіна Володимир Мединський, який брав участь у перемовинах у 2022 році.

Склад російської делегації на переговорах з Україною викликав сумніви, оскільки Путін направив до Стамбула чиновників низького рівня.

Тим часом РФ наполягає на виключенні США з процесу переговорів. Джерела РБК-Україна також підтверджують, що зустріч, найімовірніше, відбудеться у двосторонньому форматі Україна - Росія без участі посередників.

Україна відреагувала на вимогу РФ, звинувативши Москву у перешкоджанні мирним зусиллям.

Нагадаємо, що сьогодні українська сторона також провела консультації з радниками з нацбезпеки США, Британії, Франції та Німеччини. Крім того, українська команда зустрілася з представниками США та Туреччини. Більше деталей про переговори - у матеріалі РБК-Україна.

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