Путин совершил ошибку, отправив мелких чиновников на переговоры с Украиной, - Рютте

Переговоры в Стамбуле

Сегодня, 16 мая, в Стамбуле пройдут первые прямые переговоры между Украиной и Россией за последние три года. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров, российскую - помощник Путина Владимир Мединский, который участвовал в переговорах в 2022 году.

Состав российской делегации на переговорах с Украиной вызвал сомнения, поскольку Путин направил в Стамбул чиновников низкого уровня.

Тем временем РФ настаивает на исключении США из процесса переговоров. Источники РБК-Украина также подтверждают, что встреча, скорее всего, состоится в двустороннем формате Украина - Россия без участия посредников.

Украина отреагировала на требование РФ, обвинив Москву в препятствовании мирным усилиям.

Напомним, что сегодня украинская сторона также провела консультации с советниками по нацбезопасности США, Великобритании, Франции и Германии. Кроме того, украинская команда встретилась с представителями США и Турции. Больше деталей о переговорах - в материале РБК-Украина.

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