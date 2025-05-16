Переговори України та РФ можуть пройти без посередників, - джерела

Переговори між українською та російською делегаціями у Стамбулі ймовірно проходитимуть у двосторонньому форматі.

Про це РБК-Україна повідомляють джерела.

Переговори між Україною та Росією відбудуться вже після 12:30 . Серед пріоритетних питань для української делегації - припинення вогню на фронті.

Згідно з даними джерел, саме російська сторона виступила проти присутності представників Сполучених Штатів Америки (США) та Туреччини під час переговорів.

Переговори України та Росії у Туреччині

Російський диктатор Володимир Путін нещодавно запропонував поновити переговори з Україною в Стамбулі 15 травня, водночас відкинувши ідею Заходу щодо 30-денного припинення вогню.

У відповідь президент Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі, однак Росія відправила до Туреччини свою делегацію.

Першочергово перемовини між сторонами мали пройти 15 травня, але їх перенесли на 16-те.

Як повідомляють ЗМІ, сьогодні в Стамбулі спочатку запланована зустріч у форматі Україна-США-Туреччина, а після неї мають відбутися переговори між Україною та Росією. Більше подробиць - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.