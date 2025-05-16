Переговори України та РФ можуть пройти без посередників, - джерела
Переговори між українською та російською делегаціями у Стамбулі ймовірно проходитимуть у двосторонньому форматі.
Про це РБК-Україна повідомляють джерела.
Згідно з даними джерел, саме російська сторона виступила проти присутності представників Сполучених Штатів Америки (США) та Туреччини під час переговорів.
Водночас присутність турецької сторони ймовірно обмежуватись лише вітальним словом.
Переговори між Україною та Росією відбудуться вже після 12:30. Серед пріоритетних питань для української делегації - припинення вогню на фронті.
Переговори України та Росії у Туреччині
Російський диктатор Володимир Путін нещодавно запропонував поновити переговори з Україною в Стамбулі 15 травня, водночас відкинувши ідею Заходу щодо 30-денного припинення вогню.
У відповідь президент Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі, однак Росія відправила до Туреччини свою делегацію.
Першочергово перемовини між сторонами мали пройти 15 травня, але їх перенесли на 16-те.
Як повідомляють ЗМІ, сьогодні в Стамбулі спочатку запланована зустріч у форматі Україна-США-Туреччина, а після неї мають відбутися переговори між Україною та Росією. Більше подробиць - у матеріалі РБК-Україна.
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