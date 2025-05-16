Україна про вимогу РФ щодо переговорів без США: це перешкоджання мирним зусиллям

Україна звинувачує Росію у перешкоджанні мирним зусиллям через вимогу щодо переговорів без США. Це може свідчити про затягування часу з боку Москви.

Про це РБК-Україна повідомило українське дипломатичне джерело.

За словами співрозмовника, ця російська вимога "може свідчити лише про те, що росіяни приїхали не працювати конструктивно, а просто тягнути час, і хочуть приховати це від американців".

"Вимогу росіян, щоб американці не були присутні сприймаємо як перешкоджання мирним зусиллям. Україна не висувала жодних умов в останню мить - це робить лише Росія. Якщо немає чого приховувати, то в чому проблема мати присутність американців?" - зазначило джерело РБК-Україна.

Переговори України та РФ

У п'ятницю, 16 травня, в Стамбулі розпочинаються перші за останні три роки прямі переговори між Україною та Росією. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров, а російську - помічник диктатора Володимир Мединський.

Участь чиновників низького рівня з боку Росії викликала критику - в Україні та Європі сприйняли це як сигнал про небажання Кремля вести реальні перемовини.

Як заявили російських ЗМІ, Москва виступає проти присутності США на перемовинах. Тим часом джерела РБК-Україна підтверджують, що зустріч, імовірно, пройде у двосторонньому форматі - лише між Києвом і Москвою.

Перед цим Україна провела зустріч з представниками США, Туреччини, а також радниками з безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції.

Детальніше про хід переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.