Зеленський прибув до Албанії, візьме участь у саміті

Президент Володимир Зеленський, після візиту до Туреччини, прибув до Албанії, щоб взяти участь в саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС).

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров під час розмови з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна .

Ініціатива була запропонована президентом Франції Еммануелем Макроном ще у травні того ж року. Під час першого засідання зустрілись лідери 44 країн.

Окремо варто пояснити, що ЄПС, це заснована у 2022-му, після початку повномасштабної війни в Україні, платформа для політичного та стратегічного діалогу щодо майбутнього Європи.

Візит Зеленського до Туреччини

Вчора, 15 травня, Зеленський перебував у турецькій Анкарі, де пізніше відбулась його зустріч з колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч обидвох лідерів була закритою для преси, але відомо, що переговори та робоча вечеря за участю делегацій у президентському комплексі тривали 2 години 45 хвилин.

Загалом президент України прибув до Туреччини для можливої зустрічі з Володимиром Путіним, але останній так й не підтвердив свій візит та відправив делегацію на переговори з Україною.

Детальніше про переговори України і Росії - в матеріалі РБК-Україна.

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