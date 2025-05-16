ua en ru
Пт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський прибув до Албанії, візьме участь у саміті

П'ятниця 16 травня 2025 10:25
UA EN RU
Зеленський прибув до Албанії, візьме участь у саміті Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський, після візиту до Туреччини, прибув до Албанії, щоб взяти участь в саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС).

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров під час розмови з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Никифорова, президент наразі перебуває в Тирані.

Що таке ЄПС

Окремо варто пояснити, що ЄПС, це заснована у 2022-му, після початку повномасштабної війни в Україні, платформа для політичного та стратегічного діалогу щодо майбутнього Європи.

Ініціатива була запропонована президентом Франції Еммануелем Макроном ще у травні того ж року. Під час першого засідання зустрілись лідери 44 країн.

Візит Зеленського до Туреччини

Вчора, 15 травня, Зеленський перебував у турецькій Анкарі, де пізніше відбулась його зустріч з колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч обидвох лідерів була закритою для преси, але відомо, що переговори та робоча вечеря за участю делегацій у президентському комплексі тривали 2 години 45 хвилин.

Загалом президент України прибув до Туреччини для можливої зустрічі з Володимиром Путіним, але останній так й не підтвердив свій візит та відправив делегацію на переговори з Україною.

Детальніше про переговори України і Росії - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Албания
NEWS
Що відомо про переговори України та РФ в Стамбулі: всі подробиці
Що відомо про переговори України та РФ в Стамбулі: всі подробиці
DAILY
США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я