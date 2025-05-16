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Україна, США та Туреччина проводять переговори у Стамбулі: перші подробиці

Стамбул, П'ятниця 16 травня 2025 11:00
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Україна, США та Туреччина проводять переговори у Стамбулі: перші подробиці Фото: Україна, США та Туреччина проводять переговори у Стамбулі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українська команда зустрілася з представниками США та Туреччини у Стамбулі 16 травня. Зустріч відбулася перед переговорами України з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Україну на зустрічі з США та Туреччиною представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак та глава МЗС Андрій Сибіга. Від Туреччини присутній міністр закордонних справ Хакан Фідан. США представляє державний секретар Марко Рубіо.

Координаційна зустріч у Стамбулі

Як повідомив РБК-Україна інформований співрозмовник, у Стамбулі також відбулася зустріч представників України та з радників з питань безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції.

Від України на зустрічі також був Єрмак та Сибіга, а також міністр оборони Рустем Умєров, від США - спецпредставник з питань України Кіт Келлог.

Єрмак згодом поділився подробицями зустрічі з представниками США та Європи. Він зазначив, що на зустрічі були присутні радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн та радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Заутер.

"Скоординували позиції перед зустріччю української та російської делегацій у Стамбулі", - зазначив керівник ОП.

Фото: Єрмак показав фото з зустрічі з представниками США та Європи (t.me/ermaka2022)

Переговори у Стамбулі 16 травня

Сьогодні делегації України та РФ зустрінуться у Стамбулі - це перші прямі переговори за три роки. Очікується, що посередником у переговорах виступить Туреччина.

Напередодні президент Володимир Зеленський визначив склад української команди, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров.

Російський диктатор Володимир Путін, який проігнорував зустріч з Зеленським, направив до Стамбула своїх чиновників, але рівень делегації РФ викликає сумніви. Російську групу очолює помічник диктатора Володимир Мединський - учасник переговорів у 2022 році.

Як і повідомляло видання Anadolu, спочатку у Стамбулі відбудеться зустріч у форматі Україна - США - Туреччина, а потім Україна - Росія - Туреччина. Детальніше про переговори у Стамбулі - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Україна Туреччина Стамбул Андрій Єрмак Рустем Умєров Андрій Сибіга Мирні переговори Марко Рубіо
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