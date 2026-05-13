Обстріл України Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Путін зможе вводити армію в будь-яку країну: Дума схвалила скандальний закон

15:40 13.05.2026 Ср
Що дає Путіну ухвалений Думою закон
Фото: хазяїн Кремля Володимир Путін (Getty Images)

Росія дала главі Кремля Володимиру Путіну право відправляти армію за кордон, якщо там затримають будь-якого росіянина. Закон уже ухвалений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Що ухвалили

Державна дума Росії підтримала законопроект у другому та третьому читаннях. Тепер збройні сили РФ можуть діяти за кордоном, якщо там заарештували, затримали або порушили кримінальну справу проти громадянина Росії.

Рішення про введення військ ухвалюватиме особисто голова Кремля.

За законопроект проголосували 381 депутат - це 84,7% від складу Думи. Проти не висловилось жодного.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, на п'ятому році великої війни в Росії формується консенсус "так далі жити не можна" - невдоволення охопило і Z-пропагандистів, і частину еліт, і тих обивателів, які раніше трималися осторонь від політики.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Кремля переконаний, що навіть якщо для встановлення повного контролю над Донбасом знадобиться ще до двох років, цей час працює на Росію. Путін вірить у свою перемогу.

