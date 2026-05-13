Путин сможет вводить армию в любую страну: Дума одобрила скандальный закон

Что приняли

Государственная дума России поддержала законопроект во втором и третьем чтениях. Теперь вооруженные силы РФ могут действовать за рубежом, если там арестовали, задержали или возбудили уголовное дело против гражданина России.

Решение о вводе войск будет принимать лично глава Кремля.

За законопроект проголосовали 381 депутат - это 84,7% от состава Думы. Против не высказался ни один.