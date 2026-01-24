"Путін любить читати автентичні архівні документи і розуміє історичні корені українського питання", - заявив голова Росархіву Андрій Артізов.

Експерти кажуть, що така "інтерпретація" історії використовується для виправдання агресії та воєнних злочинів.

"Однак проблема не в самому читанні документів, а в тому, як їх інтерпретують. Пропаганда подає історію як набір міфів про "єдиний народ", "штучну Україну" та "історичні території", - наголосили в ЦПД.

Це дозволяє створити ілюзію, що війна нібито виникла через тисячолітні процеси, а не через злочинні рішення Путіна.

Як зазначають експерти, диктатор "виводить із цих фантазій першопричини війни", які потім слугують виправданням вбивств, руйнувань міст і страждання мирних українців.

"Можливо, якби Путін керувався фактами з перевірених історичних джерел, а не імперськими перекрученнями, світ жив би безпечніше", - підкреслили в ЦПД.