Путін "змінює історію" для виправдання війни проти України, - ЦПД

Російський диктатор Володимир Путін нібито "вивчає архіви". Його інтерпретація історії перетворюється на виправдання вбивств та руйнувань у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
"Путін любить читати автентичні архівні документи і розуміє історичні корені українського питання", - заявив голова Росархіву Андрій Артізов.
Експерти кажуть, що така "інтерпретація" історії використовується для виправдання агресії та воєнних злочинів.
"Однак проблема не в самому читанні документів, а в тому, як їх інтерпретують. Пропаганда подає історію як набір міфів про "єдиний народ", "штучну Україну" та "історичні території", - наголосили в ЦПД.
Це дозволяє створити ілюзію, що війна нібито виникла через тисячолітні процеси, а не через злочинні рішення Путіна.
Як зазначають експерти, диктатор "виводить із цих фантазій першопричини війни", які потім слугують виправданням вбивств, руйнувань міст і страждання мирних українців.
"Можливо, якби Путін керувався фактами з перевірених історичних джерел, а не імперськими перекрученнями, світ жив би безпечніше", - підкреслили в ЦПД.
Нагадаємо, в інформаційному просторі поширюють маніпулятивні повідомлення із посиланням на Reuters про нібито можливе завершення війни в Україні вже в серпні.
У цих матеріалах "умовами миру" називають передачу Росії частини Донбасу та замороження фронту.
В Центрі протидії дезінформації наголошують, що ці твердження не відповідають дійсності. У публікаціях Reuters немає жодних заяв про завершення війни або про те, що Україна нібито погодилася на якийсь "мирний сценарій".
Як повідомляло РБК-Україна, російська пропаганда продовжує поширювати фейки, створені штучним інтелектом. У таких матеріалах персонажі, що видають себе за українських військових, емоційно звертаються до глядачів із заявами про нібито нестачу їжі та техніки.
Крім того, у соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито передачу Україною США "спотворених розвідданих". Українська розвідка називає це цілеспрямованою інформаційною атакою Росії.
Роспропаганда також системно дискредитує Україну та її військових, поширюючи фейки, у яких безпідставно пов’язує захисників ЗСУ з кримінальними інцидентами.