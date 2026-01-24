Фейк про "формулу миру": як роспропаганда використовує світові ЗМІ на користь Кремля

В інфопросторі поширюють маніпуляції з посиланням на Reuters про нібито можливе завершення війни в Україні в серпні. "Умовами миру" там називають передачу Росії частини Донбасу та замороження фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Ці твердження не відповідають дійсності, наголошують у ЦПД. У публікаціях Reuters немає жодних заяв про можливе завершення війни або про те, що Україна нібито відмовилася від певного "мирного сценарію".

Агентство лише цитує кремлівське джерело, яке викладає російське бачення так званої "формули Анкориджа", про яку, за словами цього джерела, раніше говорили Путін і Трамп.

"Маніпуляція полягає у свідомій підміні змісту: з опису російських бажань робиться висновок, нібито "мир був можливий", але його зірвала Україна. Саме такого твердження немає і не було в Reuters", - наголошують у Центрі.

Аналітики попереджають: поширення цього наративу є небезпечним, оскільки формує хибне враження, ніби війна триває через позицію України, а не через агресивні й неприйнятні вимоги Росії.

"Це співзвучно російській пропаганді, яка системно намагається перекласти відповідальність за війну з РФ на Україну", - підсумовують у ЦПД.