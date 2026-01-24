ua en ru
Сб, 24 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Фейк про "формулу миру": як роспропаганда використовує світові ЗМІ на користь Кремля

Субота 24 січня 2026 06:44
UA EN RU
Фейк про "формулу миру": як роспропаганда використовує світові ЗМІ на користь Кремля Фото: роспропаганда використовує світові ЗМІ на користь Кремля (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В інфопросторі поширюють маніпуляції з посиланням на Reuters про нібито можливе завершення війни в Україні в серпні. "Умовами миру" там називають передачу Росії частини Донбасу та замороження фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Ці твердження не відповідають дійсності, наголошують у ЦПД. У публікаціях Reuters немає жодних заяв про можливе завершення війни або про те, що Україна нібито відмовилася від певного "мирного сценарію".

Агентство лише цитує кремлівське джерело, яке викладає російське бачення так званої "формули Анкориджа", про яку, за словами цього джерела, раніше говорили Путін і Трамп.

"Маніпуляція полягає у свідомій підміні змісту: з опису російських бажань робиться висновок, нібито "мир був можливий", але його зірвала Україна. Саме такого твердження немає і не було в Reuters", - наголошують у Центрі.

Аналітики попереджають: поширення цього наративу є небезпечним, оскільки формує хибне враження, ніби війна триває через позицію України, а не через агресивні й неприйнятні вимоги Росії.

"Це співзвучно російській пропаганді, яка системно намагається перекласти відповідальність за війну з РФ на Україну", - підсумовують у ЦПД.

Фейки роспропаганди

Як раніше писало РБК-Україна, роспропаганда продовжує поширювати фейки, згенеровані ШІ. Там персонажі, що видають себе за військових ЗСУ, емоційно звертаються до глядачів із заявами про нібито відсутність їжі та техніки.

Також в соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито передачу Україною США "спотворених розвідданих". В українській розвідці заявили, що це цілеспрямована інформаційна атака Росії.

Крім того російська пропаганда продовжує системно дискредитувати Україну та її військових, зокрема поширюючи фейки, в яких військовослужбовців ЗСУ безпідставно пов’язують із кримінальними інцидентами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фейки Пропагандист Війна в Україні
Новини
Київ під масованим ударом, Харків атакували дрони: що відомо про наслідки
Київ під масованим ударом, Харків атакували дрони: що відомо про наслідки
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів