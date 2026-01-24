"Путин любит читать аутентичные архивные документы и понимает исторические корни украинского вопроса", - заявил глава Росархива Андрей Артизов.

Эксперты говорят, что такая "интерпретация" истории используется для оправдания агрессии и военных преступлений.

"Однако проблема не в самом чтении документов, а в том, как их интерпретируют. Пропаганда подает историю как набор мифов о "едином народе", "искусственной Украине" и "исторических территориях", - отметили в ЦПИ.

Это позволяет создать иллюзию, что война якобы возникла из-за тысячелетних процессов, а не из-за преступных решений Путина.

Как отмечают эксперты, диктатор "выводит из этих фантазий первопричины войны", которые затем служат оправданием убийств, разрушений городов и страдания мирных украинцев.

"Возможно, если бы Путин руководствовался фактами из проверенных исторических источников, а не имперскими искажениями, мир жил бы безопаснее", - подчеркнули в ЦПИ.