Путін "змінює історію" для виправдання війни проти України, - ЦПД

Росія, Субота 24 січня 2026 18:00
Путін "змінює історію" для виправдання війни проти України, - ЦПД Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Російський диктатор Володимир Путін нібито "вивчає архіви". Його інтерпретація історії перетворюється на виправдання вбивств та руйнувань у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Путін любить читати автентичні архівні документи і розуміє історичні корені українського питання", - заявив голова Росархіву Андрій Артізов.

Експерти кажуть, що така "інтерпретація" історії використовується для виправдання агресії та воєнних злочинів.

"Однак проблема не в самому читанні документів, а в тому, як їх інтерпретують. Пропаганда подає історію як набір міфів про "єдиний народ", "штучну Україну" та "історичні території", - наголосили в ЦПД.

Це дозволяє створити ілюзію, що війна нібито виникла через тисячолітні процеси, а не через злочинні рішення Путіна.

Як зазначають експерти, диктатор "виводить із цих фантазій першопричини війни", які потім слугують виправданням вбивств, руйнувань міст і страждання мирних українців.

"Можливо, якби Путін керувався фактами з перевірених історичних джерел, а не імперськими перекрученнями, світ жив би безпечніше", - підкреслили в ЦПД.

Пропаганда РФ

Нагадаємо, в інформаційному просторі поширюють маніпулятивні повідомлення із посиланням на Reuters про нібито можливе завершення війни в Україні вже в серпні.

У цих матеріалах "умовами миру" називають передачу Росії частини Донбасу та замороження фронту.

В Центрі протидії дезінформації наголошують, що ці твердження не відповідають дійсності. У публікаціях Reuters немає жодних заяв про завершення війни або про те, що Україна нібито погодилася на якийсь "мирний сценарій".

Як повідомляло РБК-Україна, російська пропаганда продовжує поширювати фейки, створені штучним інтелектом. У таких матеріалах персонажі, що видають себе за українських військових, емоційно звертаються до глядачів із заявами про нібито нестачу їжі та техніки.

Крім того, у соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито передачу Україною США "спотворених розвідданих". Українська розвідка називає це цілеспрямованою інформаційною атакою Росії.

Роспропаганда також системно дискредитує Україну та її військових, поширюючи фейки, у яких безпідставно пов’язує захисників ЗСУ з кримінальними інцидентами.

