Главная » Жизнь » Общество

Путин "меняет историю" для оправдания войны против Украины, - ЦПД

Россия, Суббота 24 января 2026 18:00
UA EN RU
Путин "меняет историю" для оправдания войны против Украины, - ЦПД Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Российский диктатор Владимир Путин якобы "изучает архивы". Его интерпретация истории превращается в оправдание убийств и разрушений в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

"Путин любит читать аутентичные архивные документы и понимает исторические корни украинского вопроса", - заявил глава Росархива Андрей Артизов.

Эксперты говорят, что такая "интерпретация" истории используется для оправдания агрессии и военных преступлений.

"Однако проблема не в самом чтении документов, а в том, как их интерпретируют. Пропаганда подает историю как набор мифов о "едином народе", "искусственной Украине" и "исторических территориях", - отметили в ЦПИ.

Это позволяет создать иллюзию, что война якобы возникла из-за тысячелетних процессов, а не из-за преступных решений Путина.

Как отмечают эксперты, диктатор "выводит из этих фантазий первопричины войны", которые затем служат оправданием убийств, разрушений городов и страдания мирных украинцев.

"Возможно, если бы Путин руководствовался фактами из проверенных исторических источников, а не имперскими искажениями, мир жил бы безопаснее", - подчеркнули в ЦПИ.

Пропаганда РФ

Напомним, в информационном пространстве распространяют манипулятивные сообщения со ссылкой на Reuters о якобы возможном завершении войны в Украине уже в августе.

В этих материалах "условиями мира" называют передачу России части Донбасса и замораживание фронта.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что эти утверждения не соответствуют действительности. В публикациях Reuters нет никаких заявлений о завершении войны или о том, что Украина якобы согласилась на какой-то "мирный сценарий".

Как сообщало РБК-Украина, российская пропаганда продолжает распространять фейки, созданные искусственным интеллектом. В таких материалах персонажи, выдающие себя за украинских военных, эмоционально обращаются к зрителям с заявлениями о якобы нехватке еды и техники.

Кроме того, в соцсетях распространяется фейковая информация о якобы передаче Украиной США "искаженных разведданных". Украинская разведка называет это целенаправленной информационной атакой России.

Роспропаганда также системно дискредитирует Украину и ее военных, распространяя фейки, в которых безосновательно связывает защитников ВСУ с криминальными инцидентами.

