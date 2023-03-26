Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі

За його словами, Путін дуже передбачуваний.

"Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою", - написав Подоляк.

До того ж, таким чином російський диктатор знову фіксує свою участь у скоєнні злочину, порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Нагадаємо, Путін заявив, що вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі нібито на прохання Лукашенка.

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву Путіна про розміщення озброєнь у Білорусі.

Аналітики ISW припускають, що Путін хотів розмістити ядерну зброю в Білорусі до вторгнення в Україну.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов вважає заяву диктатора кроком до внутрішньої дестабілізації країни.

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