Путин заявил о "военном освоении" Украины, а ЕС возобновляет свободный въезд еще из 12 стран: новости за 30 июня

Путин заявил о "военном освоении" Украины, ЕС возобновляет свободный въезд еще из 12 стран, нападающий сборной Украины выбыл на полгода из-за ряда травм колена. Подробнее о том, что произошло в среду, 30 июля - в материале РБК-Украина.

Путин заявил о "военном освоении" Украины: это создает для нас проблемы

Президент России Владимир Путин считает, что западные страны якобы начали "военное освоение" Украины. И это, в свою очередь, создает угрозы для Москвы. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

Также Путин заявил, что не видит никаких проблем в том, что международное сообщество не признает аннексию Крыма. По его мнению, эта позиция не должна приводить к провокациям в Черном море.

ЕС возобновляет свободный въезд еще из 12 стран

Европейский союз возобновляет свободный въезд еще из 12 стран. На данный момент известна только половина из общего числа новых стран.

Как сообщают журналисты, Косово, Босния и Герцеговина и Черногория включены в список безопасных для путешествий. "Постоянные представители стран-членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели", - отметила она.

Ким Чен Ын заявил о "большом кризисе" в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о кризисной ситуации в КНДР. Кризис возник в сфере обеспечения безопасности республики и ее населения.

Ын сообщил, что это произошло из-за некомпетентности и безответственности ряда высокопоставленных чиновников, которые в итоге были отправлены в отставку. В связи с этим он призвал активизировать кампанию против "идеологических ошибок и негативных элементов разного рода".

В Киеве избили известного антимайдановца "Топаза", который "давал команду" (фото)

"Топаз", настоящее имя которого Игнат Кромской, был избит в Киеве. Активиста Антимайдана побили неизвестные молодые люди. Мужчине понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook. "Говорят, что он избегал судебных заседаний, где его должны были наказать за похищение человека", - указано в сообщении.

В сети "Топаз" написал, что сотрудники СБУ сняли его с поезда, на котором он должен был приехать в Киев на заседание суда, и доставили в суд принудительно. При этом он опубликовал размытое фото, где он едет в машине.

Нападающий сборной Украины Беседин выбыл на полгода из-за ряда травм колена

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин получил перелом и повреждение связок колена в матче против Швеции. Из-за травм форвард не сможет играть около полугода.

Утром 30 июня Артем прилетел в Киев и позже был обследован врачами "Динамо". По словам врача клуба Андрея Шморгуна, предварительно Беседину не потребуется операция и лечить его будут консервативно.

Ливни, грозы и жара: синоптики напугали прогнозом погоды в июле

Погода в Украине в июле будет нестабильной. Синоптики ожидают, что будут периоды, когда нас будет ждать сильная жара, дожди и грозы.

Что будет с погодой в Украине в июле - читайте в материале.