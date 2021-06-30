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Ким Чен Ын заявил о "большом кризисе" в КНДР

Новина українською →
Пхеньян, Среда 30 июня 2021 08:34
Ким Чен Ын заявил о "большом кризисе" в КНДР Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о кризисной ситуации в КНДР. Кризис возник в сфере обеспечения безопасности республики и ее населения.

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на публикацию Центрального телеграфного агентства Кореи.

Ким Чен Ын заявил, что это произошло из-за некомпетентности и безответственности ряда высокопоставленных чиновников, которые в итоге были отправлены в отставку. В связи с этим он призвал активизировать кампанию против "идеологических ошибок и негативных элементов разного рода".

"Высокопоставленные чиновники, ответственные за важные государственные дела, пренебрегли реализацией решений партии. Тем самым они вызвали серьезный инцидент, который повлек тяжелые последствия кризисной ситуации в деле обеспечения безопасности государства и граждан", - заявил Ким Чен Ын.

Напомним, в КНДР предупредили об угрозе голода в стране. Причиной является неурожай и коронавирус. Также севернокорейские СМИ сообщили, что глава страны похудел.

Ранее Ким Чен Ын оценил ситуацию в стране за последние годы. Он назвал ее "самой трудной в истории".

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КНДР Ким Чен Ын
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