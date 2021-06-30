ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нападающий сборной Украины Беседин выбыл на полгода из-за ряда травм колена

Новина українською →
Киев, Среда 30 июня 2021 14:56
Нападающий сборной Украины Беседин выбыл на полгода из-за ряда травм колена Фото: Артем Беседин (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин получил перелом и повреждение связок колена в матче против Швеции. Из-за травм форвард не сможет играть около полугода.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Сегодня утром Артем прилетел в Киев и позже был обследован врачами "Динамо". По словам врача клуба Андрея Шморгуна, предварительно Беседину не потребуется операция и лечить его будут консервативно.

"На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связь, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой в Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму", - сказал Шморгун.

Беседин вышел на замену на старте экстра-тайма в матче против Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро, сменив Романа Яремчука. И спустя шесть минут он получил травму из-за грубой игры защитника шведов Маркуса Даниэльссона, который влетел Артему прямой ногой в колено. После просмотра повтора арбитр удалил игрока сборной Швеции.

Артем возобновил выступления в этом году после того, как отбыл годичную дисквалификацию за неумышленное употребление запрещенного препарата. После начала второй части сезона Беседин сразу же стал основным нападающим "Динамо", за счет чего и получил вызов в сборную на матчи Евро-2020.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро-2020
NEWS
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
DAILY
Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти