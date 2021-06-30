Нападающий сборной Украины Беседин выбыл на полгода из-за ряда травм колена

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин получил перелом и повреждение связок колена в матче против Швеции. Из-за травм форвард не сможет играть около полугода.

Сегодня утром Артем прилетел в Киев и позже был обследован врачами "Динамо". По словам врача клуба Андрея Шморгуна, предварительно Беседину не потребуется операция и лечить его будут консервативно.

"На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связь, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой в Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму", - сказал Шморгун.

Беседин вышел на замену на старте экстра-тайма в матче против Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро, сменив Романа Яремчука. И спустя шесть минут он получил травму из-за грубой игры защитника шведов Маркуса Даниэльссона, который влетел Артему прямой ногой в колено. После просмотра повтора арбитр удалил игрока сборной Швеции.

Артем возобновил выступления в этом году после того, как отбыл годичную дисквалификацию за неумышленное употребление запрещенного препарата. После начала второй части сезона Беседин сразу же стал основным нападающим "Динамо", за счет чего и получил вызов в сборную на матчи Евро-2020.