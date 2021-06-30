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ЕС возобновляет свободный въезд еще из 12 стран

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Брюссель, Среда 30 июня 2021 15:39
ЕС возобновляет свободный въезд еще из 12 стран Фото: граждане еще 12 стран смогут ездить в Евросоюз (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз возобновляет свободный въезд еще из 12 стран. На данный момент известна только половина из общего числа новых стран.

Об этом в Twitter сообщили журналисты "Радио Свобода".

По словам журналистки Гьеракины Тухиной, Косово, Босния и Герцеговина и Черногория включены в список безопасных для путешествий.

"Постоянные представители стран-членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели", - отметила она.

А Рикард Йозвяк добавил, что Молдова, Армения и Азербайджан тоже включены в список, а рекомендации должны вступить в силу уже завтра.

Напомним, до этого стало известно, что Австрия ослабляет ограничения на въезд для туристов, но не из Украины.

На сегодня Евросоюз разрешает свободный въезд из 12 стран, в том числе, Австралии, Японии и США.

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