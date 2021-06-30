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Путин заявил о "военном освоении" Украины: это создает для нас проблемы

Новина українською →
Москва, Среда 30 июня 2021 13:49
Путин заявил о "военном освоении" Украины: это создает для нас проблемы Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин считает, что западные страны якобы начали "военное освоение" Украины. И это, в свою очередь, создает угрозы для Москвы.

Об этом он заявил в ходе прямой линии.

По его словам, его не беспокоит, что Запад пытается "зацепить Россию".

"Меня беспокоит более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины там не может быть иностранных военных баз. Но можно создать учебные центры и пользоваться другими формами. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, - это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности", - отметил Путин.

Он добавил, что это касается реальных жизненных интересов Российской Федерации.

Напомним, сегодня Путин заявил, что не считает Украину недружественной страной, а также в очередной раз назвал украинцев и русских "одним народом".

Кроме того, он отметил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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