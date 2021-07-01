Путін заявив про "військове освоєння України, а ЄС відновлює вільний в'їзд ще з 12 країн: новини за 30 червня

Путін заявив про "військове освоєння" України, ЄС відновлює вільний в'їзд ще з 12 країн, нападник збірної України вибув на півроку через низку травм коліна. Детальніше про те, що сталося в середу, 30 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Путін заявив про "військове освоєння" України: це створює для нас проблеми

Президент Росії Володимир Путін вважає, що західні країни почали "військове освоєння" України. І це, в свою чергу, створює загрози для Москви. Про це він заявив в ході прямої лінії.

Також Путін не бачить жодних проблем у тому, що міжнародне співтовариство не визнає анексію Криму. На його думку, ця позиція не повинна призводити до провокацій у Чорному морі.

ЄС відновлює вільний в'їзд ще з 12 країн

Європейський союз відновлює вільний в'їзд ще з 12 країн. На даний момент відома тільки половина із загального числа нових країн.

За словами журналістів, Косово, Боснія і Герцеговина і Чорногорія включені до списку безпечних для подорожей.

"Постійні представники країн-членів ЄС затвердили оновлений список з 12 додатковими країнами. Він набуде чинності до кінця цього тижня", - зазначила вона.

Кім Чен Ин заявив про "велику кризу" в КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про кризову ситуацію в КНДР. Криза виникла в сфері забезпечення безпеки республіки і її населення.

Ин повідомив, що це сталось через некомпетентність і безвідповідальність ряду високопоставлених чиновників, які в результаті були відправлені у відставку. У зв'язку з цим він закликав активізувати кампанію проти "ідеологічних помилок і негативних елементів різного роду".

У Києві побили відомого антимайданівця "Топаза", який "давав команду" (фото)

"Топаз", справжнє ім'я якого Гнат Кромський, був побитий в Києві. Активіста Антимайдана побили невідомі молоді люди. Чоловікові знадобилася медична допомога. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в "Facebook". "Кажуть, що він уникав судових засідань, де його повинні були покарати за викрадення людини", - зазначено в повідомленні.

У мережі "Топаз" написав, що співробітники СБУ зняли його з поїзда, на якому він повинен був приїхати до Києва на засідання суду, і доставили в суд примусово. При цьому він опублікував розмите фото, де він їде в машині.

Нападник збірної України Бєсєдін вибув на півроку через низку травм коліна

Нападник "Динамо" і збірної України Артем Бєсєдін отримав перелом і пошкодження зв'язок коліна в матчі проти Швеції. Через травми форвард не зможе грати близько півроку.

Вранці 30 червня Артем прилетів до Києва і пізніше був обстежений лікарями "Динамо". За словами лікаря клубу Андрія Шморгуна, попередньо Бєсєдіну не буде потрібна операція і лікувати його будуть консервативно.

Зливи, грози та спека: синоптики налякали прогнозом погоди в липні

Погода в Україні в липні буде нестабільною. Синоптики очікують, що будуть періоди, коли нас буде чекати сильна спека, дощі та грози.

Що буде з погодою в Україні в липні - читайте в матеріалі.