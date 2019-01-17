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Путин заявил, что РФ может заполнить газом все 3 "потока"

Новости » Энергетика    17.01.2019 - 19:20
Путин заявил, что РФ может заполнить газом все 3 "потока"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Речь идет о "Турецком потоке" и 2 "Северных потоках"

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин заявил, что у России достаточно ресурсов, чтобы заполнить все новые газопроводы. Об этом он заявил в ходе выступления после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, "у России достаточно ресурсов, чтобы реализовать проекты продолжения "Турецкого потока" в заинтересованные страны Европы.

"С учетом растущего объема поставок газа в Европу мы загрузим не только оба "Северных потока", не только "Турецкий поток".

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что газопровод "Турецкий поток" планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Отметим, ранее Госдеп США назвал "Северный поток-2" и "Турецкий поток" политическим инструментом РФ. 

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Северный поток-2" может стать поводом для очередной агрессии РФ. В ходе совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте Порошенко заявил о необходимости сообща всем миром дать отпор агрессии РФ.

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Новости Украины Владимир ПутинРоссийская ФедерацияТурциягазСеверный поток
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