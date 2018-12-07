"Северный поток-2" может стать поводом для очередной агрессии РФ, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко заявил о необходимости сообща всем миром дать отпор агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод "Северный поток-2" может стать поводом для очередной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголка в Тwitter.

Так, в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте Порошенко заявил о необходимости сообща всем миром дать отпор агрессии РФ.

"Газопровод "Северный поток-2" может стать поводом для очередной агрессии России", - заявил Порошенко.

Спільна з Президентом Литовської Республіки Dalia Grybauskaitė зустріч з представниками українських і литовських ЗМІ Опубліковано Петром Порошенком П'ятниця, 7 грудня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 7 декабря Грибаускайте находится с официальным визитом в Киеве. В частности, уже состоялись ее переговоры с Порошенко в формате "тет-а-тет". Кроме того, Порошенко и Грибаускайте примут участие в Одиннадцатом заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики.

Отметим, ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что власти США рассматривают различные пути противодействия строительству газопровода "Северный поток-2".