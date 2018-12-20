Путин отрицает аннексию Крыма

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин прокомментировал санкции Запада

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что аннексии Крыма не было. Об этом он сказал сегодня, 20 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции.

Путин заявил, что аннексии Крыма не было, за так называемое "воссоединение" проголосовали жители полуострова на "референдуме".

"Что мы слышим со стороны? Говорят об аннексии Крыма с российской стороны. Что такое аннексия? Силовой захват. Если это была аннексия и силовой захват, то тогда жители Крыма здесь ни при чем и они не виноваты, а если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия. Против вас (жителей Крыма, - ред.) ввели санкции (ограничения по передвижению, ограничение выезда, получения виз, ограничения, связанные с финансовыми операциями, с использование морской инфраструктуры). Это затрагивает практически всех людей, которые живут на этой территории. Против них ввели по сути санкции, против всех. За что против них ввели санкции? А если санкции ввели за конкретное голосование, тогда надо признать, что оно состоялось, вот в чем фишка", - заявил он.

Напомним, ранее Путин заявил о "неблагоприятной обстановке" в Украине и заявил, что в начале 2019 года в России будет принят закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев.