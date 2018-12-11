Госдеп назвал "Северный поток-2" и "Турецкий поток" политическим инструментом

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Госдеп выступает против строительства газопровода "Северный поток-2"

Помощник госсекретаря по вопросам энергоресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что США выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2", так как считают его политическим инструментом, а не коммерческим проектом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фэннон рассказал, что "Северный поток - 2" является одним из проектов, который может позволить РФ при поставках газа обойти Украину и получить прямой доступ к крупнейшим рынкам Европы. С его слов, проект "Турецкий поток", который идет через Черное море также является политическим инструментом.

"Учитывая российские агрессивные действия, сейчас подходящее время, чтобы cфокусировать внимание на этой проблеме", - подчеркнул Фэннон.

Также он добавил, что сейчас США продолжают поддерживать диверсификацию источников поставок энергоресурсов в Европу, среди которых и альтернативные источники энергии.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Северный поток-2" может стать поводом для очередной агрессии РФ. В ходе совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте Порошенко заявил о необходимости сообща всем миром дать отпор агрессии РФ.