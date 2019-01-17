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Путін заявив, що РФ може заповнити газом всі 3 "потоки"

Новини » Енергетика    17.01.2019 - 19:20
Путін заявив, що РФ може заповнити газом всі 3 "потоки"
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Мова йде про "Турецький потік" і 2 "Північних потоки"

Президент Російської Федерації (РФ) Володимир Путін заявив, що у Росії достатньо ресурсів, щоб заповнити всі нові газопроводи. Про це він заявив у ході виступу після зустрічі з президентом Сербії Олександром Вучичем в Белграді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, "у Росії достатньо ресурсів, щоб реалізувати проекти продовження "Турецького потоку" в зацікавлені країни Європи.

"З урахуванням зростаючого обсягу поставок газу в Європу ми завантажимо не тільки обидва "Північних потоку", не тільки "Турецький потік".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що газопровід "Турецький потік" планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.

Зазначимо, раніше Держдеп США назвав "Північний потік-2" і "Турецький потік" політичним інструментом РФ.

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що "Північний потік-2" може стати приводом для чергової агресії РФ. В ході спільного брифінгу з президентом Литви Далею Грібаускайте Порошенко заявив про необхідність спільно всім світом дати відсіч агресії РФ.

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